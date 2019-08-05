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Hong Kong'da protestolarda otomobil eylemcilerin arasına daldı

Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto etmek için yine sokağa çıktı.

05.08.2019 09:26 Hong Kong'da protestolarda otomobil eylemcilerin arasına daldı
Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto etmek için yine sokağa çıktı. Yuen Long'daki protestolarda bir otomobilin, protestocuların arasına daldığı görüntülendi.

Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto eden eylemciler, protestolarına devam ediyor. Yuen Long bölgesindeki protestolarda, bir otomobil protestocuların oluşturduğu bariyere çarptı ve protestocuların arasına daldı. Olay anı farklı açılardan kaydedilirken; 1 kişinin yaralandığı belirtildi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: DHA

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