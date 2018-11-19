Hong Kong'da Şemsiye Protestocularına Yargılama

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:51



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:51

Hong Kong eylemcileri 'şemsiye protestoları'na öncülük ettikleri gerekçesiyle yargılanıyor.Hong Kong'da 9 demokrasi yanlısı eylemci, 2014 yılında gerçekleştirilen 'şemsiye protestoları'na öncülük ettikleri nedeniyle yargılanıyor. Hong Kong'un kendi liderini seçmesini talep eden 2014 'Umbrella hareketi' yüzünden 'kamuya rahatsızlık vermek'le suçlandıkları davada eylemciler, suçsuz olduklarını ifade etti.Dokuz sanık arasında 59 yaşındaki Sosyoloji Profesörü Chan Kin-man, 54 yaşındaki Hukuk Profesörü Benny Tai ve 'Occupy Central' hareketini 2013 yılında kuran 68 yaşındaki Baptist Bakanı Chu Yiu-ming de bulunuyor. Suçlanan eylemcilerden üçü, öğrenci grupları katılmadan önce sivil itaatsizlik hareketini kurdu. Protestoların en yoğun döneminde, binlerce protestocu şehrin bazı bölgelerini aylarca felç etti.Hong Kong mahkemeleri şimdiden üç öğrenciyi yasa dışı toplanma yüzünden suçlu buldu. Bu davadaki kovuşturma, bu gösterilerin şehir merkezine ait kısımları kilitleyerek halkın ortak yaralanmasına neden olduğunu savundu.Uluslararası Af Örgütü hakları grubu tarafından 'özgür konuşma ve barışçıl bir toplanma'ya saldırı anlamına gelen dava 'politik güdümlü kovuşturma' olarak tanımlandı.Şemsiye protestoları hareketi, Çin'in Pekin tarafından önceden onaylanmış adayların listesiyle 2017 yılında Hong Kong'da doğrudan seçimlere izin verme kararına tepki olarak oluşmuş, 2014'te Hong Kong'un merkezini yaklaşık 3 ay boyunca felç etmişti.Hong Kong'daki birçok insan, kendi liderlerini seçme hakkına sahip olmaları gerektiğine de inanıyor. - HONG KONG