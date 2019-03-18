Hong Kong'da Sinyalizasyon Arızası: 2 Metro Çarpıştı

Kaynak: İHA

Çin'in Hong Kong özel yönetim bölgesinde metronun yeni sinyalizasyon sisteminin testi sırasında iki metro çarpıştı. kazada 2 vatman hastaneye kaldırıldı.Çin'in Hong Kong özel yönetim bölgesinde gece saat 02.00 sıralarında metronun yeni sinyalizasyon sisteminin testi yapılırken test sırasında karşı karşıya gelen iki metro çarpıştı. Kazada 2 vatmanın yaralandığı açıklandı.Hong Kong Demiryolları Sendikası Başkan Yardımcısı Tam Kin-Chiu, kazanın kavşakta meydana geldiğini söyleyerek trenlerin fren yapamadığını ifade etti. Hong Kong'ta ilk defa metro kazası yaşandığına dikkat çeken Kin-Chiu, yine de kazanın endişe verici olduğunu dile getirdi.Kazanın henüz neyden kaynaklandığı bilinmezken kazayla ilgili olarak çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Kazanın ardından Tsuen Wan Metro Hattı'nın gün boyunca kapalı olacağı açıklandı. - HONG KONG