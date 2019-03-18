Hong Kong'da Sinyalizasyon Arızası: 2 Metro Çarpıştı

Kaynak: İHA

Çin'in Hong Kong özel yönetim bölgesinde metronun yeni sinyalizasyon sisteminin testi sırasında iki metro çarpıştı. kazada 2 vatman hastaneye kaldırıldı. Çin'in Hong Kong özel yönetim bölgesinde gece saat 02.00 sıralarında metronun yeni sinyalizasyon sisteminin testi yapılırken test sırasında karşı karşıya gelen iki metro çarpıştı. Kazada 2 vatmanın yaralandığı açıklandı. Hong Kong Demiryolları Sendikası Başkan Yardımcısı Tam Kin-Chiu, kazanın kavşakta meydana geldiğini söyleyerek trenlerin fren yapamadığını ifade etti. Hong Kong'ta ilk defa metro kazası yaşandığına dikkat çeken Kin-Chiu, yine de kazanın endişe verici olduğunu dile getirdi. Kazanın henüz neyden kaynaklandığı bilinmezken kazayla ilgili olarak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından Tsuen Wan Metro Hattı'nın gün boyunca kapalı olacağı açıklandı.(Puiyi Chan/İHA)