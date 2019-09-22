Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı nehre atıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gösteriler dördüncü ayında devam ediyor. Kentteki bir AVM'yi işgal eden eylemciler, zarar verdikleri bir Çin bayrağını da nehre attı.

ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE ET"

"Özgürlük için mücadele et, Hong Kong'u özgür bırak" sloganları atan binlerce gösterici, Sha Tin bölgesinde bir alışveriş merkezini bastı. Protestolar, origami kağıdından turna yaparak barışçıl şekilde başladı. Ancak öğleden sonra tansiyon yükseldi. Maskeli eylemciler AVM içindeki eşyalara ve Çin yönetimi yanlısı kişilerin dükkanlarına zarar verdi. Eylemciler yakınlardaki bir hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını da zarar verdi. Ardından bayrak nehre atıldı.

POLİS, GAZVEPLASTİK MERMİ KULLANDI

Eylemci grup Sha Tin metro istasyonundaki bilet makinlerine de zarar verdi. Karşıt görüşteki bazı kişilerle eylemciler arasında sertarbedeler yaşanırken, istasyondan ayrılan protestocular, alışveriş merkezi yakınındaki bir sokakta kurdukları barikatı ateşe verdi. Polis eylemcileri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak dağıttı. Eylemcilerden gözaltına alınanlar da oldu.

HAVALİMANI EYLEMİ GERÇEKLEŞEMEDİ

Aslında eylemciler dünyanın en yoğun 8. havalimanı olan Hong Kong havalimanında gösteri yapmak istiyordu. Ancak yetkililer havalimanına giden tren ve otobüs seferlerini azalttı. Polis de kontrol noktaları kurarak insanların alana ulaşmasını engelledi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Hong Kong'dadaha eski Çin karşıtı gösterilerin 5. yıldönümü nedeniyle gelecek haftasonu, ayrıca Komünist Çin'in kurulmasının 70. yıldönümü nedeniyle 1 Ekim'de de kalabalık eylemler planlanıyor.