Haberler » Dünya » Haber

Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı (2)

Hong Kong'da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı.

07.10.2019 11:04Hong kong'da taksi eylemcilerin arasına daldı (2)
Hong Kong'da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tepki gösteren eylemciler ise taksiciyi darp etti.

Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki yaya geçidine doğru aracıyla ilerlediği görülüyor. Aniden sola dönerek kalabalığın arasına dalan taksi, eylemcileri ezerek bir işletmenin vitrinine çarparak duruyor.

Taksinin durmasının ardından, kalabalık eylemci grubunun, taksi sürücüsünü araçtan çıkararak darp ettiği belirtildi. Sürücü darp edildiği sırada diğer eylemcilerin araya girerek, kızgın kalabalığı yatıştırmaya çalıştığı açıklandı. Hem yaralı kadına, hem de taksi şoförüne ilk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel medya, çok sayıda eylemcinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Eylemcilerin, polisin ilerleyişini durdurmak için şehir yollarına barikat kurduğu ve çok sayıda işletmenin eylemciler tarafından tahrip edildiği belirtildi.



Hong Kong, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
16:39 Erdoğan: iş birliğimizi geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız
16:28 Çobanbey ve azez'de patlamalar: 18 yaralı
16:20 İklim protestocuları londra'yı kilitledi
16:13 Merkel'in sözcüsü ulrike demmer: tek taraflı askeri müdahale suriye'yi istikrarsızlaştırır
16:10 Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile arşiv sergisi'ni gezdi
16:08 Ab suriye'de çözüm askeri yollarla değil, siyasi geçişle olmalı
16:00 Çobanbey ve azez'de patlamalar: 18 yaralı