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Hong Kong'da tren kazası: 8 yaralı

Hong Kong'da trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

17.09.2019 10:42Hong Kong'da tren kazası: 8 yaralı
Hong Kong'da trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Haftalardır Çin karşıtı protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong'da tren kazası meydana geldi. Yüzlerce yolcusu bulunan trenin Kowloon'da raydan çıkması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. Kaza bölgesi güvenlik kordonuna alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Hong Konglu yetkililer, kazada yaralananların 5'inin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. İtfaiye yetkilileri hastaneye kaldırılan yaralıların omuz ve boyunlarından yaralandığını dile getirdi. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Tren Kazası, Hong Kong, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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