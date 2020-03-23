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Hong Kong'da yaşamayan vatandaşların Hong Kong'a girişi yasaklandı

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da korona virüsün yayılmaması için Hong Kong'ta yaşamayan kişilerin özerk bölgeye girişi yasakladı.

23.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:05
Hong Kong'da yaşamayan vatandaşların Hong Kong'a girişi yasaklandı
Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da korona virüsün yayılmaması için Hong Kong'ta yaşamayan kişilerin özerk bölgeye girişi yasakladı.

Korona virüsüyle mücadele küresel çapta devam ederken ülkeler çeşitli tedbirler alıyor. Çin'in güney kıyısında bulunan, özel yönetim bölgesi Hong Kong'da korona virüsü vak'a sayısı 356 oldu.

Hong Kong'da da virüsün yayılmaması için yeni kararlar uygulanıyor. Hong Kong'daki yetkililer bölgede yaşamayan vatandaşların Hong Kong'a girmesini yasakladı. Carrie Lam, açıklamasında virüsün yayılmasını önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Resmi kaynaklara göre, finans merkezi Hong Kong'da insanların maske takmak, elleri yıkamak ve sosyal mesafeyi koruyarak virüsün çıkış noktası olan Çin'e yakın olmasına rağmen vak'a sayısını kontrol altına almayı başardı. - HONG KONG

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

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