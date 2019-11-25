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Hong Kong'da yerel seçimi protestocuları destekleyen adaylar kazandı

Aylardır protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong'da dün gerçekleştirilen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı.

25.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:40Hong Kong'da yerel seçimi protestocuları destekleyen adaylar kazandı
Aylardır protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong'da dün gerçekleştirilen yerel seçim protestocuların lehine sonuçlandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde protestoların gölgesinde halk belediye meclis üyelerini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Rekor katılımla gerçekleştirilen seçimi protestoların tarafında yer alan demokrat adaylar kazandı. Demokrasinin güçlendirilmesi sözü veren adaylar 452 koltuktan 201'ini kazandı. Çin yanlısı adaylardan sadece 28'i konseye girmeyi başardı.

Suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısının ardından Hong Kong'da hükümet karşıtı eylemler Haziran ayında başlamıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam iade tasarısının çekilmesini kabul etmesine rağmen eylemler son bulmadı. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika

Kaynak: İHA

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