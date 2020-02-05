Hong Kong'da yolcu gemisi karantinaya alındı

Hong Kong'da 1800 yolculu gemi koronavirüs (2019-nCov) şüphesiyle karantina altına alındı. Yetkililer, 19-24 Ocak tarihlerinde gemide bulunan 3 kişide koronavirüs tespit edildiğini, şu anda gemide bulunanların testlerinin yapıldığını belirtti.

Daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen gezi gemisi, Hong Kong'da limana demirledi. 1,800 yolculu gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Yetkililer, 19-24 Ocak tarihleri arasında gemide yolculuk etmiş olan 3 kişide koronavirüs tespit edildiği ve mürettebattaki birkaç kişide yüksek ateş görüldüğü için geminin karantina altına alındığını duyurdu.

Geminin bağlı olduğu şirket Dream Cruises, 3 hastanın 24 Ocak'ta Guangzhou kentinde gemiden indiğini, daha sonra bu kişilerde koronavirüs tespit edildiğini belirtti.