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Hong kong'da yolcu treni raydan çıktı: 8 yaralı

Hong Kong'da yolcu treni raydan çıktı.

17.09.2019 11:17Hong kong'da yolcu treni raydan çıktı: 8 yaralı
Hong Kong'da yolcu treni raydan çıktı. Kazada, 8 kişi yaralandı. Trenin, raylarda bulunan yönlendirme noktasında raydan çıktığı açıklandı.

Hong Kong'un Mong Kok ve Hung Hom tren istasyonları arasında seyir halindeki yolcu treni raydan çıktı. Kazada, 8 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarına dair henüz bir açıklama yapmazken, trenin, raylardaki yönlendirme noktasında raydan çıktığı duyuruldu. Yerel basına konuşan yolculardan birinin, trenin raydan çıkma anında çıkan sesin bir patlamayı andırdığını söylediği belirtildi.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.



Hong Kong, Hung, Dünya

Kaynak: DHA

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