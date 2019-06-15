15.06.2019 12:54
Haberler»Dünya » Haber

Hong Kong'da 'zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili tasarı' askıya alındı

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 'zanlıların Çin'e iadesinin' önünü açan yasa tasarısı askıya alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 'zanlıların Çin'e iadesinin' önünü açan yasa tasarısı askıya alındı.

Çin devletinin istediği isimleri bu yasa kapsamında gözaltına alabileceğini ve bunun istismara açık bir yasa olacağını savunan binlerce gösterici, günlerdir protesto gösterileri düzenliyordu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı Carrie Lam, tasarının toplumda fikir ayrılıkları ve tepkiye neden olduğunu; barış ve düzenin sağlanmasının Hong Kong için önemli olduğunu vurgulayarak, tasarının askıya alındığını duyurdu.


Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Son Dakika Haberleri
13:20 60 yıllık eşini yaşatma çabası kamerada
13:19 YKS'nin ilk oturumu tamamlandı
13:19 Jandarma'nın envanterine katılan J-1921 kuyruk numaralı Gazi terörle mücadelede güç katacak
13:19 İzmir Edebiyat Festivali Murathan Mungan'la başladı
13:19 Meteorolojiden sağanak uyarısı
13:19 Ardahan Kent Konseyi yenilenecek
13:18 TCDD-TÜBİTAK Ar-Ge Çalıştayı - TCDD Genel Müdürü Uygun - KOCAELİ