Haberler » Güncel » Hong kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendi - Haber

Hong kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendi

Hong Kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendiHong Kong (DHA) ? Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis müdahalesi sebebiyle yaralanan 22 yaşındaki öğrenci Alex Chow'un hastanede hayatını kaybetmesinin ardından eylemciler anma etkinlikleri düzenledi.

09.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:23
Hong Kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendi
Hong Kong (DHA) ? Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis müdahalesi sebebiyle yaralanan 22 yaşındaki öğrenci Alex Chow'un hastanede hayatını kaybetmesinin ardından eylemciler anma etkinlikleri düzenledi.
Hong Kong'da Cuma günü eylemciler ve polisin karşı karşıya gelmesinin ardından başına aldığı darbe sebebiyle hayatını kaybeden Alex Chow için protestocular anma töreni düzenlediler. Beş aydır devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ilk öğrenci olan Chow için Tamar Parkı'nda düzenlenen anma törenine çoğunluğu öğrencilerden oluşan binlerce kişi katıldı.
Chow'un ölümünün ardından anma töreninde ilahiler söylenirken, birçok kişi alana çiçekler ve çeşitli notlar bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin tören için toplanan eylemcilere müdahale etmek istediği fakat törenin olaysız geçtiği görüldü. Bunun yanında bir eylemcinin de Chow'un anısına saksafon çaldığı görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
Hong kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendi

Hong Kong, Hükümet, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:21 İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması
18:26 İzmir'de CHP'nin delege seçimlerinde darp iddiası
18:23 Besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu
18:22 Suriye'deki çadır kentlerde 21 ton meyve dağıtıldı
18:20 Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 18:28:57