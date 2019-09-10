Hong Kong Lideri Lam: "Şiddetin tırmanması sorunları çözmez"

Hong Kong Lideri Carrie Lam, şiddetin tırmanmasının Hong Kong'daki toplumsal sorunları çözemediğini söyledi.



Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam bugün düzenlediği basın toplantısında Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hong Kong'un özel statüsüne değinen Lam, "Yabancı parlamentoların Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin iç işlerine herhangi bir şekilde müdahale etmesi son derece uygunsuz. (ABD'nin) Hong Kong sorunlarında taraf olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Lam, "Şiddetin tırmanması ve devam etmesi şu anda toplumumuzun karşılaştığı sorunları çözemez. Şiddet, yalnızca toplumdaki çatışmayı, karşıtlıkları, bölünmeleri ve hatta nefreti derinleştirecek" ifadelerini kullandı. Tasarının geri çekilmesi kararı da dahil olmak üzere yönetimin girişimlerinin doğrudan protestoları ve şiddeti durdurmak için olmadığını söyleyen Lam, "Bunlar insanlarla diyalog başlatma konusundaki samimiyetimi ifade etmek için" diye konuştu.



Pazar günü Hong'daki ABD Konsolosluğuna yürüyen binlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'tan Hong Kong'a demokrasi getirmesi için yardım istemişti.



Çinli yetkililer dış güçlerin Hong Kong'da kaos oluşturarak Pekin'e zarar vermeye çalıştığını ve diğer ulusları ülkenin iç işlerine müdahale etmemeleri konusunda uyarmıştı.



Baş Yönetici Carrie Lam'ın, geçtiğimiz hafta aylardır protesto edilen suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen gösteriler henüz sona ermedi.



Üç aydır devam eden protestolarda polis ve eylemciler arasında arbedede bir çok kişi yaralanırken bin 300 kişi gözaltına alındı. - HONG KONG

Kaynak: İHA