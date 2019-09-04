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Hong Kong Lideri Lam, suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacak

Hong Kong Lideri Carrie Lam'ın, protestocuların talepleri olan suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacağı bildirildi.

04.09.2019 11:01 Hong Kong Lideri Lam, suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacak
Hong Kong Lideri Carrie Lam'ın, protestocuların talepleri olan suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacağı bildirildi.

Hong Kong Lideri Carrie Lam'ın, Çin'in kontrolündeki Hong Kong'da aylar süren huzursuzluğa ve protestolara neden olan yasa tasarısının resmen geri çekileceğini açıklayacağı bildirildi. Açıklamanın yapılacağı hükümet kaynakları tarafından doğrulandı.

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başlamıştı. Tasarının geri çekilmesi ise protestocuların en önemli taleplerinden biriydi. Lam daha önce tasarının ölü olduğunu söylemiş ancak geri çekmemişti. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika

Kaynak: İHA

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