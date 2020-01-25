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Hong Kong Lideri Lam, virüs nedeniyle Çin programını iptal etti

Hong Kong Lideri Carrie Lam, Hong Kong'da koronavirüsü nedeniyle acil durum ilan etti ve Çin'e yapılacak resmi ziyaretleri durdurdu.

25.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:22Hong Kong Lideri Lam, virüs nedeniyle Çin programını iptal etti

Hong Kong Lideri Carrie Lam, Hong Kong'da koronavirüsü nedeniyle acil durum ilan etti ve Çin'e yapılacak resmi ziyaretleri durdurdu.

Carrie Lam bugün yaptığı resmi açıklamada koronavirüsünün yayılmaması için Hong Kong'da acil durum ilan etti. Çin'e yapılacak resmi ziyaretleri durdurduğunu ifade etti. Sağlık yetkilileri Hong Kong'da virüsün bulaştığı 5 kişinin olduğunu duyurdu.

Hong Kong'da aylarca devam eden protestolardan sonra halka çağrı yapan Carrie Lam, "Tüm vatandaşları bu salgınla savaşmak için birleşmeye çağıyorum" dedi. Okulların ve üniversitelerin 17 Şubat'tan bu yana kapalı olduğu Hong Kong'da ilk vaka Wuhan'ı ziyaret eden 39 yaşındaki bir kişinin ülkeye gelmesiyle görüldü. Yetkililer havaalanlarında ateş ölçen cihazlarla Hong Kong'a girişleri kontrol ediyorlar.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: DHA

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25.01.2020 17:46:55