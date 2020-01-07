Haberler » Güncel » Hong Kong liderinden kararlılık mesajı - Haber

Hong Kong liderinden kararlılık mesajı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen yıl haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da, hükümetin zorlukları aşma konusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26 Hong Kong liderinden kararlılık mesajı
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen yıl haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da, hükümetin zorlukları aşma konusunda elinden geleni yapacağını belirtti.
Lam, düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'un şiddet ve ekonomik problemler gibi pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, bölgenin yılın ilk günlerinde de protestolara sahne olduğunu ifade etti.
Hong Kong lideri Lam, " , bu zorlukların üstesinden gelme konusunda kararlıdır." dedi.
Yeni yıl için geçen hafta yayınladığı mesajında Lam, "Mevcut sınamalarımızın bir kez daha üstesinden gelebileceğimize ve Hong Kong'u yeniden inşa edebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.
Hong Kong'daki iade tasarısıyla başlayan protestolar
Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericilerin, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talebi bulunuyor.
Kentte geçen yıl kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, bölge, yeni yıla da protestolarla girmişti.

Nüfusun 7,4 milyon olduğu kentte, 1 Ocak 2020'de düzenlenen protesto gösterisine 1 milyonu aşkın kişi katıldı. Protestocular söz konusu taleplerin yerine getirilmesini savunurken; hükümetin, okullarda farklı düşünen öğretmenlere baskı uyguladığını ileri sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:36   Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi - Haber
14:36   Metal işçilerinin toplu sözleşme süreci - Haber
14:36   Niğde'de tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı - Haber
14:35   Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı - Haber
14:30   Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:38:56