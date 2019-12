Hong Kong liderinden "kenti yeniden inşa edelim" çağrısı - HONG

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen bölgede yıl içinde çok sayıda zorluğun üstesinden geldiklerini belirterek, "Mevcut sınamalarımızın bir kez daha üstesinden gelebileceğimize ve Hong Kong'u yeniden inşa edebileceğimize inanıyorum." dedi.Lam, yeni yıl için yayınladığı video mesajıyla, şüphelilerin Çin'e iade tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterileriyle 2019'da dünya gündeminde yer eden Hong Kong'un, yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.Hong Kong'da yaşananların üzüntü, endişe ve hayal kırıklığına neden olduğunu belirten Lam, "2019'da daha önce görülmemiş tecrübeler elde ettik. İade tasarısının tanıtılmasıyla başlayan huzursuzluk 6 aydan fazla sürdü." diye konuştu.Lam, sorumluluklarından kaçmayacağını ve tevazu içinde bir yol bulmaya çalışacağını belirterek, "Hong Kong halkı, akıl ve direnciyle daha önce birçok sorunu çözdü. Mevcut sınamalarımızın bir kez daha üstesinden gelebileceğimize ve Hong Kong'u yeniden inşa edebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.Baş Yönetici Lam, Hong Kong'da düzenin yeniden sağlanması için 2020'ye kararlılıkla başlama çağrısında bulundu.Yılbaşında 6 binden fazla polis görev yapacakBölgede 7'nci ayına giren protestoların ardından Hong Kong Polis Gücünden yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı, 6 binden fazla polisin yılbaşında görevde olacağı bildirildi.Bölgeye Pekin hükümetince geçen ay atanan Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Facebook'tan yayımladığı mesajında, protestoculara, gösterilerde şiddete başvurmamalarını istedi.Chris, "Şiddet kullanırsanız, halk desteği alamazsınız. Biz, polisler olarak, sizi tutuklamak için elimizden geleni yaparız. Çabalarımızı artıracağız. Vatandaşlar kanunları çiğnemekten kaçınmalı." ifadelerini kullandı.Diğer yandan, göstericiler, sosyal medya paylaşımlarında, yeni yılda da protestoların devam edeceğini belirterek, "2019'u unutma, 2020'de ısrar et" sloganlarının yazıldığı broşürler paylaştı.Çin hükümetinden Hong Kong'da tatbikatÇin Merkezi Televizyonu (CCTV), bölgede Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Hong Kong'da konuşlu kara, deniz ve hava unsurlarının düzenlediği tatbikatlara ilişkin görüntüleri yayımladı.Bölgede cuma günkü tatbikatın dün yayımlanması, yılbaşı öncesi "güç gösterisi" şeklinde yorumlanırken tatbikatta, ortak devriye, arama-kurtarma ve acil müdahale gibi senaryoların icra edildiği belirtildi.Ayrıca tatbikatla, Hong Kong'daki askeri birliklerin savunma kabiliyetlerini gerçekleştirmesi konusunda kapsamlı şekilde denetlendiği ifade edilirken tatbikata katılan unsurların sayısı hakkında bilgi verilmedi.Protestoların izi her yerdeBölgede son 7 aydır zaman zaman şiddetin tırmandığı protestolarda kentin ulaşım imkanları durma noktasına gelmişti. Metro istasyonları ve ana yollar trafiğe kapatılmış, alışveriş merkezleri zarar görmüştü. Söz konusu protestoların izleri, neden oldukları maddi hasarlar her yerde gözlemleniyor.Kapalı metro durakları, kırılmış metro kartı otomatları, protestocuların slogan ve görsellerinin yer aldığı duvarlar ile hükümet binaları geçen 7 ay boyunca yaşananları gözler önüne seriyor.Protestolarda şiddet dalgasıHong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürülüyor.Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 6 binden fazla protestocu gözaltına alındı.Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.