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Hong Kong meclisinde arbede

Hong Kong meclisinde arbedeTuba KARA, (DHA) -Hong Kong parlamentosunda hareketli dakikalar yaşandı.

08.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:55
Hong Kong meclisinde arbede
Tuba KARA, (DHA) -Hong Kong parlamentosunda hareketli dakikalar yaşandı. Bugünkü oturumda hükümet yanlıları ile muhalifler birbirine girdi.
Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da Çin yanlıları ile muhalifler Hong Kong parlamentosunda birbirine girdi. Oturumun başkanı Starry Lee, önünde onlarca koruma varken "Bu toplantıyı başlatma hakkım var" cümlesini kurunca muhalif siyasetçiler 'Starry Lee istifa' diye bağırdı.
Kavga sırasında bazı milletvekilleri yerlerde sürüklenirken, bazı demokrat temsilciler meclis korumaları tarafından korumaya alındı.
PARLEMENTO SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Çin yanlısı siyasetçiler tarafından köşeye sıkıştırılan Demokrat temsilci Eddie Chu Hoi-dick'in oturumda zor anlar yaşadığı görüldü.Kavgada yaralanan demokrat temsilci Andrew Wan Siu-kin ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, son iki haftadır iç kaynaklı yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilmedi. Ancak, Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de hükümet yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı. Hong Kong meclisinde arbede

Kaynak: DHA

Etiketler: Hong Kong, Hükümet, DHA, Güncel, Haber

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