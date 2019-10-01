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Hong kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu

Hong Kong'da devam eden protestolarda polis, bir öğrenciyi yakın mesafeden göğsünden gerçek mermiyle vurdu.

01.10.2019 17:29Hong kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu
Hong Kong'da devam eden protestolarda polis, bir öğrenciyi yakın mesafeden göğsünden gerçek mermiyle vurdu. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Hong Kong'da öğrencilerin kurduğu Campus TV, HKUSU'nun kaydettiği görüntülerde, polis ile eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında polisin silahını çekerek yakın mesafeden öğrencinin göğüs bölgesine ateş açtığı görüldü. Sol göğsünden yaralanan ve Princess Margaret Hastanesi'ne kaldırılan lise öğrencisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

'AB'DEN, GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI'

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Maja Kocijancic, "Hong Kong'da devam eden huzursuzluk ve şiddet ışığında, Avrupa Birliği diyaloğun ve gerginliği azaltmanın tek yol olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Halkın ve toplumun çeşitli kesimlerinin diyaloga dahil edilmesi için ilk olumlu adımlar atılmış olmakla birlikte, güveni yeniden tesis etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Eylemciler ile polis arasındaki arbede
-Polisin öğrenciye ateş etme anı
-Detaylar



Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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