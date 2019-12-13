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Hong Kong polisi sosyal medyada duvara bantlanmış gaz kapsülü fotoğrafı paylaştı

HONG İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlayarak 120 bin dolara sattığı muz eserinden ilham alan Hong Kong polisi, Twitter hesabında duvara bantlanmış gaz kapsülünün fotoğrafını paylaştı.

13.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:26Hong Kong polisi sosyal medyada duvara bantlanmış gaz kapsülü fotoğrafı paylaştı
HONG İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlayarak 120 bin dolara sattığı muz eserinden ilham alan Hong Kong polisi, hesabında duvara bantlanmış gaz kapsülünün fotoğrafını paylaştı.
Hong Kong Gücü'nün Twitter sayfasında paylaşılan fotoğrafa "Şiddete hayır deyin. Gaz fişeğini sonsuza dek duvarda bırakalım. Bir polis memuru için, göz yaşartıcı gaz dahil güç kullanmak son çaredir. İsyancılar şiddete başvurmazsa, Hong Kong güvenli olacaktır, güç kullanmamızı gerektiren bir neden kalmayacaktır." ifadeleri eşlik etti.
Sosyal medyada paylaşımı "ahmakça" bulduğunu dile getirenler, karşılığında Hong Kong polisinin gaz ve göstericilere müdahale videolarını paylaştı.
Hong Kong'da polis 6 aydır süren gösterilerde 16 bine yakın göz yaşartıcı gaz kapsülü kullandı, 6 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.
Protestolarda şiddet dalgası
Hong Kong'da, haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda son haftalarda şiddet olayları artmıştı.
Siyah maske takan protestocular ile polis arasında kent merkezinde ve üniversite kampüslerinde çatışmalar yaşanmıştı.
Tasarı 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerini sürdürüyor.
Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Hong Kong, Twitter, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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