Hong Kong protestoları bölge ekonomisine nasıl yansıdı?

Hong Kong'da yaz boyu devam eden protestolar siyaseti olduğu kadar bölge ekonomisini de etkiledi. Demokrasi yanlısı eylemler dördüncü ayına girerken, protestoların maliyeti artmaya devam ediyor. Başta turizm sektörü olmak üzere iş dünyasındaki yatırımlar da beklemeye geçmiş görünüyor.Hong Kong'da işlenen suçların Çin ana karasındaki mahkemelerde görülebilmesi ve suçluların Çin'e götürülmesini öngören ve bu nedenle eylemlerin başlamasına neden olan yasa tasarısı geri çekilmiş olsa da; ne protestocular eylemlerini sonlandırmak ne de Pekin yönetimi benzeri yasa tasarılarını gündeme getirmek konusunda geri adım atmak niyetinde değil. Bu sebepten bölgenin durumunun kısa süre içerisinde normale dönebileceği düşünülmüyor.