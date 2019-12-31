Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı

Çin karşıtı eylemlerin sürdüğü Hong Kong, lazer gösterileri ile 2020'yi karşıladı.

Aylardır şiddetli protestolara ev sahipliği yapan ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Hong Kong, 2020 yılını eylemlerin gölgesinde karşıladı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong, yeni yıla bu yıl geçtiğimiz yılın aksine sönük bir şekilde 'merhaba' dedi. Her yıl yılbaşı kutlamalarında gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ilk kez iptal edilen Hong Kong, lazer gösteri ile yeni 'merhaba' dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA