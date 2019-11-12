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Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

12.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:55Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor. biber gazıyla müdahalede bulunuyor.

Polis tarafından bir öğrencinin yakın mesafeden vurulmasının ardından protestolar daha da şiddetlendi. Eylemcilerin yollara barikat kurmaya çalışması polis ile eylemciler arasında sert çatışmalara neden olurken, polis bu defa biber gazıyla müdahale ettik.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bazı protestocuların yeşil geniş bir parka doğru kaçması

-Polisin kaçan eylemcilere çok sayıda biber gazı atması

-Tüm sahanın duman altında kalması



Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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