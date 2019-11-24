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Hong Kong seçimlerinin ilk sonuçlarına göre demokrasi yanlıları önde gidiyor

Hong Kong'da bugün tamamlanan yerel seçimlerle ilgili oy sayımı devam ederken, açılan sandıklardan elde edilen sonuçlara göre demokrasi destekçisi adaylar, Çin destekçisi adaylara göre önde gidiyor.

24.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:28Hong Kong seçimlerinin ilk sonuçlarına göre demokrasi yanlıları önde gidiyor

Hong Kong'da bugün tamamlanan yerel seçimlerle ilgili oy sayımı devam ederken, açılan sandıklardan elde edilen sonuçlara göre demokrasi destekçisi adaylar, Çin destekçisi adaylara göre önde gidiyor.

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Hong Kong'da bugün 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesinin belirlenmesi için halk sandık başına gitti. Gün boyu devam eden seçimlerde katılım oranının yüzde 71.2 oranında olduğu açıklandı. Açılan sandıklardan elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre, 452 belediyeden neredeyse yarısında, demokrasi destekçisi adaylar mecliste 197 koltuk kazanırken, Çin destekçisi adayların ise 24 koltuk sahibi olduğu ifade ediliyor.

Lek Yuen, Shatin belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan demokrasi destekçisi konsey üyesi Jimmy Sham, yeni üyelere polisin PolyU bölgesindeki kuşatmasını sonlandırması için başlattığı imza kampanyasını destekleme çağrısı yaptı.

Yerel medyaya göre Tuen Mun, Wong Tai Sin ve Tai Po belediyelerinde de demokrasi destekçisi adayların kazandığı belirtilirken, demokrasi destekçilerinin rakiplerini zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: DHA

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