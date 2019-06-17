17.06.2019 13:08
Haberler»Dünya » Haber

Hong Kong: Şemsiye hareketi aktivisti Wong hapisten çıkar çıkmaz protestolara katıldı

Hong Kong: Şemsiye hareketi aktivisti Wong hapisten çıkar çıkmaz protestolara katıldı

Hong Kong’da süren protesto gösterilerine son olarak gösterilerin lideri hapisten çıkan aktivist Joshua Wong da katıldı. 22 yaşındaki Wong Pekin destekli Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam’ın istifa etmesi için çaba göstereceğini duyurdu.

Hong Kong'da süren protestolara son olarak gösterilerin lideri hapisten çıkan aktivist Joshua Wong da katıldı. Hong Kong'un ana karadan bağımsız tam bir demokrasi olması için başlayan "şemsiye hareketi" ile tanınmış olan 22 yaşındaki Wong, özgür kalır kalmaz Pekin destekli Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam'ın istifa etmesi için çaba göstereceğini duyurdu.

Zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme girişimine karşı başlayan ve düzenleme süresiz ertelenmiş olmasına rağmen tamamen iptal edilmediği için devam eden protestolar sayıları milyonu bulan kişinin katılımıyla ikinci haftasına girdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Pekin, Joshua Wong, Hong Kong, Dünya

Son Dakika Haberleri
14:01 Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü
14:01 Çankırı ve Kırıkkale için sağanak uyarısı
14:00 Karlı ayran yapmak için dağlara çıkıyor
14:00 İtfaiyecilerden plajda etkinlik
14:00 FETÖ operasyonunda "Bylock" yazışmalarını yok etme notu çıktı
14:00 Bolu'da, DEAŞ şüphelisi adliyede
14:00 EBA nedir, ne işe yarar? EBA nasıl kullanılır?