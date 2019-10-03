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Hong Kong'ta gösterilerde maske takılması yasaklanacak

Hong Kong hükümeti, halka açık yerlerde yapılan gösterilerde yüz maskesi takmayı yasaklayacak.

03.10.2019 15:48Hong Kong'ta gösterilerde maske takılması yasaklanacak
Hong Kong hükümeti, halka açık yerlerde yapılan gösterilerde yüz maskesi takmayı yasaklayacak.

Hong Kong medyasında çıkan haberlere göre, hükümet halka açık yerlerde yapılan gösterilerde yüz maskesi takmayı yasaklayacak.

Haberlerde yetkililerin hükümet karşıtı protestolar karşısında tedbir almak için sömürge döneminden kalma acil durum yasalarını kullanmayı planladığı ancak, Hong Kong'da Acil Durum Yönetmeliği olarak adlandırılan mevzuatın 50 yıldan uzun bir süredir kullanılmadığı yer aldı.

Maske takma ile ilgili yasağın yarın acil durum yasalarının çıkarılması muhtemel olan Yürütme Konseyi toplantısının ardından ilan edilmesi bekleniyor.

Yasalar, Hong Kong'un lideri Carrie Lam'a, acil durumlarda veya kamu tehlikesi durumunda, kamu yararı için istenen her türlü düzenlemeyi yapma yetkisi verecek. - HONG KONG

Hong Kong, Hükümet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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