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Hong Kong'ta üniversitede polis kuşatması sürüyor

Hong Kong'ta polis tarafından kuşatılan Politeknik Üniversitesi'nde eylemler sürüyor.

19.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:25Hong Kong'ta üniversitede polis kuşatması sürüyor

Hong Kong'ta polis tarafından kuşatılan Politeknik Üniversitesi'nde eylemler sürüyor. Okul koridorunda kalan 100 kadar hükümet karşıtı protestocu polisin kuşattığı üniversitede barikat kurmaya devam ediyor.

Politeknik Üniversitesi'nde bulunan eylemcilerin malzemelerinin az olduğu söyleniyor. Yüzlerce protestocunun dün kampüsten kaçmaya çalıştığı ancak birçoğuna polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale edildiği bildirildi. Polis, Pazartesi günü üniversite eylemlerinde kullandığı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi miktarını açıkladı. Eylemlerde, 1,458 biber gazı kapsülü ve 1,391 plastik mermi kullanıldı. Eylemcilerin ise polise molotof kokteyli ile karşılık verdiği görüldü. BM Hong Kong İnsan Hakları Ofisi, Hong Kong makamlarını Politeknik Üniversitesi'ndeki gerginliği azaltma ve insani durumu ele alma çağrısında bulundu. Polis, üniversiteden şimdiye kadar çıkan 18 yaşından büyük 400 eylemcinin gözaltına alındığını duyurdu. Bazı öğrencilerin gözaltına alınmamak için okulu kanalizasyondan terk ettiği ve okulun dışında kendilerini bekleyen motosikletli eylemcilere katıldıkları belirtildi. Okulu kuşatan Hong Kong polisinin kaçmaya çalışan öğrencileri yakaladığı anda gözaltına aldığı belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üniversite protestolarından görüntüler

-Eylemcilerin polise molotof kokteyli atması

-Eylemcilerin motosikletle üniversiteden kaçması



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Kaynak: DHA

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