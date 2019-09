Hong kong'un iş insanları istanbul'da iş dünyası ile bir araya geldi

THE Better Hong Kong Foundation üyesi 30'a yakın iş insanı 5 günlük Türkiye ziyaretinde Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım fırsatlarını inceledi. Toplantılar Emine Sabancı Kamışlı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Revna Demirören, Ece Kurdoğlu ev sahipliğinde ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Hong Kong ve Çin'in en etkin iş insanlarını bünyesinde barındıran 'The Better Hong Kong Foundation' üyeleri 23-28 Eylül arasında İstanbul ve Ankara'da Türk iş dünyası temsilcileri ve ilgili devlet yöneticileri ile bir araya geliyor. Hong Konglu iş insanlarına Hang Lung Properties Yönetim Kurulu Başkanı ve Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan liderlik ederken yapılan toplantılarda Türkiye'nin yatırım potansiyeli ve avantajları, yabancı sermaye girişi, vergilendirme koşulları, geçmişten günümüze Çin-Türkiye tarihi gibi bilgiler T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticileri tarafından paylaşıldı.

"TEMENNİM HONG KONG-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN KATLANARAK GÜÇLENMESİ"

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı toplantılarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin stratejik konumuna ve yüzyıllardır medeniyetlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek Hong Konglu iş insanlarını ülkemiz potansiyelini keşfetmeye davet etti. Kamışlı, "Hong Kong'da Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan ile başlayan dostluğumuz, 2 sene sonra İstanbul'da 30 kişi olarak genişledi. Temennim Hong Kong-Türkiye iş birliğinin katlanarak güçlenmesidir" dedi.

"İŞ İNSANLARI BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLADI"

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ toplantıda yaptığı konuşmasında "Ülkeleri yakınlaştıran ve ilişkileri güçlendirmede en önemli etken kurulan köklü dostluklardır. Hong Kong'dan ülkemizi ziyarete gelen heyetle iki gündür sürdürdüğümüz iş toplantıları, Türkiye, Hong-Kong ve Çin iş insanlarının birbirlerini daha iyi anlamalarına imkan verdi, dostluklarımızı güçlendirdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde burada başlayan ortak anlayış yeni iş fırsatları ve iş birliklerini beraberinde getirecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

The Better Hong Kong Foundation İcra Kurulu Başkanı Ronnie Chan de görüşmelere ilişkin olarak, "Hong Kong yüzölçümü olarak belki ufak ama ticaret ve finans alanında dünyanın önemli bir merkezi. Türkiye'nin potansiyeline inandığımız için bugün buradayız. Bugün burada olmaktan ve Türkiye'nin gerek kültürel ve gerek ekonomik değerlerini keşfetmekten büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

TÜRK İŞ İNSANLARINDAN BİLGİ ALDILAR

Yabancı konuklar düzenlenen toplantılarda Esas Holding, Doğan Holding, Fiba Holding, Demirören Holding, Arzum, Kalyon Grup, Limak, Netaş, ICBC Türkiye, Astaş Holding, TAB Gıda, Kordsa, Blu TV, Esas Ventures, Sanko Holding, Alarko Holding gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin ve TOBB, DEİK, MÜSİAD, TÜGİAD, İSO gibi STK'ların yönetimleri ve yöneticileri ile temasta bulundu ve bilgi aldı.