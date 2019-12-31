Hong Kong yeni yıla protestolarla giriyor

Hong Kong, yeni yıla hükümet karşıtı protestolarla girerken, her yıl yılbaşı kutlamalarında gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ilk kez iptal edildi.

Hong Kong'da aylardır düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, yeni yıla saatler kala da devam etti. Binlerce protestocu, şehir genelinde insan zincirleri oluştururken, alışveriş merkezlerinde de sloganlar attı. Yeni yılda vatandaşlara demokrasi mücadelesinden vazgeçilmemesi çağrısında bulunan protestocular, Hong Kong'un yılbaşı gecesinde kutlamaların ana merkezine giden yollardan birini de kapattı. Olay yerine gelen polis, yolu açmak için müdahalede bulununca protestocular da diğer sokaklara yöneldi. En az 1 protestocunun tutuklandığı bildirildi.

"BU YIL HAVAİ FİŞEK YOK, MUHTEMELEN BİR YERLERDE GÖZ YAŞARTICI GAZ OLACAK"

Yetkililer, yılbaşında alınan güvenlik önemleri kapsamında gece yarısı düzenlenen havai fişek gösterilerinin ilk kez iptal edildiğini açıkladı. Kutlamalarda havai fişek yerine, yeni yıla geri sayımın ardından şehrin en yüksek gökdelenlerine kurulan projeksiyonlarla ışık senfonisi yapılmasına karar verildi. Sam adlı bir protestocu, "Bu yıl havai fişek yok, ama muhtemelen bir yerlerde göz yaşartıcı gaz olacak. Bizim için gerçekten yılbaşı gecesi değil. Her gün direnmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Çok sayıda protestocu, "2020'de birlikte savaşmaya devam edelim" yazılı pankartlarla gösterilere katıldı.

(İHA)