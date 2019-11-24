Hong Kong, yerel seçimler için sandık başında

Hong Kong'da halk, yerel seçimler için sandık başına gitti. Protestoların hala devam ettiği kentte, sandıkların bulunduğu yerlerde uzun kuyruklar oluştu. Oy veren seçmen oranının yüksek olacağı düşünülüyor.

15 Mart 2019'da, Hong Kong'da başlayan protestoların gölgesinde halk, yerel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. 7 milyon 400 bin nüfuslu Hong Kong'da, oy verme işlemi yerel saatle 07.30'da başladı ve 22.30'a kadar sürecek. Kent genelinde 600 oy kullanma merkezinin bulunduğu belirtilirken, seçimin ilk 4 saatinde 1 milyondan fazla seçmenin oyunu kullandığı bildirildi.Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait kimlik, hukuk sistemi para birimi ve dil kullanıyor.