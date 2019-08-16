Hong Konglu Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, istifa edecek olan Rupert Hogg'un yerine Tang Wing Augustus pazartesi günü görevine başlayacak.

Hong Kong'da yaşanan protestolar sırasında çok sayıda seferini iptal etmek zorunda kalan Cathay Pacific'te üst yönetimde değişiklik yapıldı. Eylemcilerin havalimanını işgali nedeniyle iki gün boyunca uçuşlarını gerçekleştiremeyen Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor.

Hong Kong merkezli havayolu şirketinden bugün yapılan açıklamaya göre Cathay Pacific'in CEO'su Rupert Hogg'un yerine Tang Kin Wing Augustus gelecek.

Görev değişikliğinin Pazartesi günü gerçekleşeceğini duyuran Cathay Pacific Başkanı John Slosar, "Cathay Pacific, Hong Kong'un 'bir ülke, iki sistem' ilkesini uygulamasına tamamen destek veriyor ve Hong Kong'un parlak geleceğine güvenimiz tam" sözleriyle görev değişikliğini duyurdu.

Kaynak: DHA