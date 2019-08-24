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- Hong Konglu protestocular: "Ya istiklal ya ölüm"

- Hong Konglu protestocular: "Ya istiklal ya ölüm"HONG KONG - Hong Kong'da, polis, barikat kurup molotofkokteyli ile saldıran göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

24.08.2019 18:14
- Hong Konglu protestocular:
- Hong Konglu protestocular: "Ya istiklal ya ölüm"
HONG KONG - Hong Kong'da, polis, barikat kurup molotofkokteyli ile saldıran göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocuların, duvarlara "Ya istiklal ya ölüm" yazması dikkat çekti.
Hong Kong'ta suçluların Çin'e iade edilmesi için yapılan yasa tasarısına karşı ayaklanan muhalifler, bugün düzenlenen protestolarda kullandıkları şiddeti arttırdı. Protestocular günlerdir durmadan süren barışçıl gösterilerin ardından bugün Kwun Tong bölgesinde barikat kurup, polise molotofkokteyli ile saldırdı. Metro hattında 4 durağın kapanmasına sebep olan bugünkü protestolarda şiddet eylemlerinin artmasıyla 10 günün ardından polis tekrar göz yaşartıcı gaz kullandı. Çin'in insanları gözetlediği akıllı kamera direklerini deviren protestocular, bambu dallarını barikat yapımında kullandı. Protestocuların, duvarlara sprey boya ile "Ya istiklal ya ölüm" yazması dikkat çekti.
Yetkililer ve sağlık kuruluşları gün içinde yaşanan olaylarda acil bir sağlık durumunun yaşanmadığını kaydetti.
Şehrin Kwun Tong bölgesinde toplanan göstericiler, yüksek sıcaklığa karşı şemsiye taşıyınca protesto ilginç görüntülere sahne oldu.
- Hong Konglu protestocular:

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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