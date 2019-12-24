Hong Konglu protestocularla Çinli milliyetçiler kozlarını GTA video oyununda paylaşıyor

Çin ile Hong Kong arasındaki siyasi restleşme televizyon oyunlarına da yansıdı. Piyasadaki en ünlü açık dünya oyunlarından (Open World Game) Grand Theft Auto'da (GTA) bir tarafta Çin yönetimini protesto eden demokrasi taraftarı Hong Konglu oyuncular, diğer taraftaysa milliyetçi Çinli oyuncular aralarındaki sorunu sanal ortama taşıdı.Oyunun mesajlaşma bölümü ve sosyal medya platformlarında iki taraf arasındaki 'çarpışmanın' videoları paylaşılırken ideolojik bölünmeden kaynaklanan hakaret içeren tartışmalar da eksik olmadı.