14.06.2019 11:38
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Hong Konglular yeni bir protestoya hazırlanıyor

Hong Konglular yeni bir protestoya hazırlanıyor

Hong Kong halkı, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için Pazar günü yeniden sokağa çıkacak.

Hong Kong halkı, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için Pazar günü yeniden sokağa çıkacak.

Hong Konglular tartışmalara neden olan, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için hafta sonu yeni bir protesto yapmaya hazırlanıyor. Pazar gününden beri devam eden protestolara karşı direnemeyen Şehir Meclisi, Perşembe günü yasa tasarısı görüşmelerinin ertelendiğini açıklamıştı. Çin Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF), Pazar günü Hong Kong'da üçüncü bir protesto hazırlığında olduklarını açıkladı. Ancak polisten protesto için henüz bir izin gelmediği biliniyor. Bu sebeple gelecek protestoda, Çarşamba günü yaşanan şiddet olayları gibi tansiyonun artıp artmayacağı bilinmiyor.

Şehirde hayat, genç protestocuların Şehir Meclisi binasına yürüdüğü Çarşamba gününden beri durmuş durumda. Çarşamba günü yaşanan protestolarda 5 bin çevik kuvvet görevlisi müdahalede bulunurken, 150 şarjör göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Hong Kong Emniyet Müdürü Steven Lo Wai-chung Perşembe günü yaptığı açıklamada, polis memurlarının şiddet kullanımını artırmaktan başka bir çaresinin olmadığını ileri sürdü.

Bugün ilk defa bazı banka şubeleri hizmete başladı. Sadece belirli noktalarda küçük ve bağımsız protestolar düzenleniyor.

Organizatörler Pazar günü başlayan protestolara 1 milyondan fazla insanın katıldığını ileri sürdü. Protestoların şehrin İngiltere'den tekrar Çin'e bağlandığı 1997 yılından beri görülen en büyük protesto olduğu ileri sürülüyor. - HONG KONG
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

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