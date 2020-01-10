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Hong Kongluların üçte birinde travma sonrası stres bozukluğu belirtileri görüldü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan neredeyse her üç yetişkinden birinde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerinin görüldüğü tespit edildi.

10.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:30Hong Kongluların üçte birinde travma sonrası stres bozukluğu belirtileri görüldü
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan neredeyse her üç yetişkinden birinde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerinin görüldüğü tespit edildi.
BBC'de yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesinden araştırmacılar 2009-2019 arasında Hong Kong'da yaşayan 18 bin erişkine yapılan akıl sağlığıyla ilgili anket sonuçlarını değerlendirdi.
Çalışmada Haziran 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da erişkinlerin neredeyse üçte birinde TSSB semptomlarının görüldüğü ifade edilirken, bu oranın 2015 yılına göre 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
Hong Kong'daki yetişkinlerde görülen depresyon düzeyinin de çatışma bölgelerinde yaşayanlara yakın olduğu saptandı.
Araştırmayı yürütenler, Hong Kong'da akıl sağlığına yönelik yeni önlemler alınmasının önemine işaret etti.
Çalışmanın bulguları, "The Lancet" dergisinde yayımlandı.
Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda göstericiler ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.
Kentte kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, bölge, yeni yıla da protestolarla girmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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