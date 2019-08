HONOR 20 Yaz Bitmeden Türkiye 'de Kullanıcılarla Buluşuyor!Yapay zeka destekli 48 MP dört kamerasıyla dikkat çeken HONOR 20, zorlu ışık koşullarında en kaliteli görüntüyü elde etmek için tasarlandı.HONOR, yapay zeka destekli 48 MP dört kameraya sahip HONOR 20'nin yaz sezonu bitmeden Türkiye'de teknoloji tutkunlarıyla buluşacağını duyurdu. Asya pazarında 14 günde 1 milyondan fazla satışa ulaşan akıllı telefon, "Harika Görünüyor" sloganıyla Türkiye'ye geliyor. 6,26 inç ekranlı yeni HONOR 20, her koşulda en kaliteli görüntüyü yakalayan kamerasının yanı sıra güçlü donanım özellikleri ve dünyada ilk kez bu seride kullanılan Dinamik Holografik cam tasarımıyla öne çıkıyor. Türkiye lansmanı 4 Eylül'de gerçekleşecek olan ürün, özel bir kampanya ve paket ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.HONOR 20 ile Fotoğraflar Düşük Işıkta Bile "Harika Görünüyor"HONOR 20 yapay zeka destekli dört kamerasıyla günün her saatinde en kaliteli görüntüyü kullanıcıya sunuyor. Ana kameranın farklı işlevlere sahip dört ayrı lensi, her çekim senaryosunda "Harika Görünen" fotoğraf ortaya çıkarıyor. Cihazın arka kamerasını oluşturan lensler 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lens, 16 MP süper geniş açılı lens, derinlik algılayıcı lens ve MP makro lens olarak sıralanıyor.Yapay Zeka Her Sahneyi TanıyorHONOR 20 yapay zekayı her koşulda en iyi pozları yakalayabilmek için kullanıyor. 222 farklı kategori de çekim senaryolarını tespit edebilen yapay zeka destekli kamera, gece çekimlerinde ise görüntüdeki titremeleri en aza indirerek fotoğraf kalitesini artırmak için gelişmiş algoritmalardan faydalanıyor. Yapay zeka aynı zamanda ön kamerada da çalışarak 8 farklı kategoride tanımlama yapabilmekte.HONOR 20: Çizgi Dışı Dinamik Holografik TasarımAkıllı telefonlar artık sadece birer teknoloji aygıtı değil; aynı zamanda birer aksesuar olarak görülüyor. Bu nedenle telefonların donanımı kadar, dış çizgileri de önem taşıyor. Dünyada ilk kez HONOR 20'de kullanılan Dinamik Holografik cam tasarım, ışık oyunlarından ilham alan sıra dışı tasarım unsurlarını barındırıyor. Ön yüzde ise yüzde 91,6 ekran-gövde oranı, ekran içi 32 MP ön kamera ve parmak izi okuyucunun sağ kenarda yer alması gibi yenilikçi tasarım tercihleriyle kesintisiz bir deneyim sağlanıyor.30 Dakikada Yüzde 55 ŞarjHONOR 20'nin sahip olduğu yüksek kapasiteli batarya, HONOR Süper Şarj özelliğiyle birleştiğinde gün boyu kesintisiz bir kullanım sunuyor. Süper Şarj ile telefonun enerjisi sadece 30 dakikada yüzde 55'in üzerinde şarj ediliyor.