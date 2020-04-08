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Honor 30 Pro Kamerası ile Çekilen Süper Ay Görüntüleri

Dün gece Dünya yılın en büyük ve en parlak süper ayına tanık oldu. Honor, bu fırsatı kullanarak yakında tanıtılacak Honor 30 Pro akılı telefon ile bunu fotoğrafladı.

08.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:51
Honor 30 Pro Kamerası ile Çekilen Süper Ay Görüntüleri
Dün gece Dünya yılın en büyük ve en parlak süper ayına tanık oldu. Honor, bu fırsatı kullanarak yakında tanıtılacak Honor 30 Pro akılı telefon ile bunu fotoğrafladı. Akıllı telefonun kamera yeteneklerini göstermek için Weibo üzerinden paylaştı.

Huawei , geçtiğimiz yılın başlarında P30 Pro'nun ay modu (moon mode) ile çekilmiş etkileyici ay fotoğraflarını paylaşmıştı. Şirket, bu özelliği bazı sinemalarda Avengers Endgame filminin sonunda tanıtım olarak göstererek pazarlamıştı. Honor da yakında tanıtacağı Honor 30 akıllı telefona bu modu dahil edecek. Marka, yeni geliştirilmiş kamera sisteminin yeteneklerini göstermek için kamera örneklerini paylaştı.

#Huawei #Honor - Today we can see the #supermoon. Moon shot has been taken on this day by #Honor30, which has not been launched yet.#Honor30Pro #Hono30ProPlus

Telegram- https://t.co/O0BSOy31x2 pic.twitter.com/7xQfdmG0cZ
— Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) April 7, 2020

Paylaşılan iki fotoğraftan birinin Huawei P40 serisinde gördüğümüz 50MP Sony IMX700 sensörle çekilmiş olma ihtimalinin olduğu söyleniyor. İkinci çekilen süper ay görüntüsünün kesinlikle periskop kamera ile çekildiği söyleniyor.

Telefonun kamera performansını yalnızca marka tarafından paylaşılan örnekler üzerinden değerlendirmek yanlış olur ancak yine de etkileyici olduğunu söylemek gerek. Honor 30 Pro, resmi olarak 15 Nisan'da piyasaya sürülecek. Cihazın teknik özelliklerinin çoğunu doğrulayan birçok sızıntı gerçekleşti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: süper ay, Huawei, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Honor 30 Pro Kamerası ile Çekilen Süper Ay Görüntüleri - Haberler

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