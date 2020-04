Honor 30 Pro Plus DxOMark Puanı Belli Oldu

Kaynak: Tamindir

Honor'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Honor 30 Pro Plus'ın DxOMark puanı açıklandı. Gelin hep beraber Honor 30 Pro Plus'ın DxOMark puanına yakından bakalım.Honor 30 Pro Plus DxOMark'tan Kaç Puan Aldı?Honor 30 Pro Plus, DxOMark'tan toplamda 125 puan alarak Huawei P40 Pro'nun altında yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 136 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 104 puan aldı.Honor 30 Pro Plus'ın arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 50 MP ana, 16 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 8 megapiksel telefoto kamera. Cihazın ön kısmına baktığımızda ise bizler bir adet 32 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.Honor 30 Pro Plus, 60 fps'de 4K videolar çekebilmekte. Kirin 990 yonga setinden güç alan akıllı telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunmakta. Cihazda 256 GB dahili depolama alanının bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.