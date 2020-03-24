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Honor 30S'in Kirin 820 İşlemcisi, Snapdragon 765G'yi Geride Bıraktı

Honor 30S, 30 Mart'ta yapılacak olan resmi tanıtımından önce AnTuTu testlerinde ortaya çıktı. Buna göre Honor 30S'in Kirin 820 yonga seti, Snapdragon 765G'den daha iyi performans gösteriyor.

24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
Honor 30S'in Kirin 820 İşlemcisi, Snapdragon 765G'yi Geride Bıraktı
Honor 30S, 30 Mart'ta yapılacak olan resmi tanıtımından önce AnTuTu testlerinde ortaya çıktı. Buna göre Honor 30S'in Kirin 820 yonga seti, Snapdragon 765G'den daha iyi performans gösteriyor.

Honor 30S'in 5G uyumlu Kirin 820 yonga setiyle geleceğini zaten bir süredir biliyorduk. Şimdi de AnTuTu'daki benchmark veritabanı sayesinde cihazın 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve Full HD+ ekran ile geleceğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni akıllı telefon, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak ve muhtemelen EMUI 10 arayüzü ile gelecek.

AnTuTu'ya göre Kirin 820 yonga setinde, dört adet Cortex-A76 ve güç tasarruflu dört adet Cortex-A56 olmak üzere toplam 8 çekirdek bulunuyor. Ayrıca oyunlarda ve video düzenlemelerinde iyi bir performans sağlayabilmek için de Mali-G57 GPU'ya sahip.

AnTuTu sayesinde Kirin 820'nin sunacağı performans hakkında da bir fikir sahibi olabiliyoruz. Kirin 820'nin bir tabloda, Kirin 810, Kirin 980 ve Snapdragon 765G yonga setleriyle karşılaştırıldığını görüyoruz.

Kirin 820, CPU testlerinde Kirin 980'e yakın bir performans gösteriyor ancak GPU performansında biraz düşüş gösteriyor. Yine de hem CPU hem de GPU testlerinde Kirin 810 ve Snapdragon 765G'yi geride bırakmayı başarıyor. Yukarıdaki tabloda, 4 farklı yonga setine ait detaylı karşılaştırmayı görebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

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