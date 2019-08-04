HONOR 9X ilk gününde 300 bin satışa ulaştı!



HONOR 9X satışa çıktığı ilk 2 dakikada 200 milyon Çin Yuanı (170 milyon TL) barajını aştı ve ilk gününü 300 bin satışla kapattı.



Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için Huawei Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, Çin'de 30 Temmuz günü satışa çıkan HONOR 9X akıllı telefonun ilk gününde 300 bin adet sattığını duyurdu.



Tmall, JD ve Suning gibi online mağazalarda başlayan satışlarda sadece 2 dakikada 200 milyon Çin Yuanı (170 milyon TL) barajı aşıldı. HONOR 8X'in geçen yıl elde ettiği rekoru ikiye katlayan yeni model, ayrıca X serisi aygıtların tüm zamanlar rekorunu da kırmış oldu.



HONOR 9X için Hedef 20 Milyon



Yeni modelin pazara çok güçlü bir giriş yaptığının altını çizen HONOR Başkanı George Zhao,



"Yeni akıllı telefonun elde ettiği bu başarı, aynı zamanda X serisinin de tüketici tarafında ne kadar benimsendiğini gösteriyor. 9X için koyduğumuz 20 milyon cihaz satışı hedefiyle; dünyanın dört bir yanındaki gençlerin ihtiyaç duyduğu performans ve kaliteyi çok daha erişilebilir hale getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



HONOR 9X Kullanıcıya Neler Sunuyor?



Temmuz ayının sonunda tüketiciyle buluşan HONOR'un yeni akıllı telefonu; 48 MP çözünürlüğündeki açılır (pop-up) ana kamerası sayesinde 6,59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekranında tümüyle çerçevesiz bir deneyim sunuyor.



Yeni nesil Kirin 810 işlemciden güç alan cihaz; kullanıcı deneyimini kesintisiz hale getirmek amacıyla GPU Turbo 3.0 teknolojisinden ve 4.000 mAh kapasiteye sahip bataryasından faydalanıyor.

Kaynak: Teknotalk.com