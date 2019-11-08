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Honor online mağazasıyla Hepsiburada'da

Honor online mağazası, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'da kullanıcılarla buluşuyor.

08.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:00 Honor online mağazasıyla Hepsiburada'da
Honor online mağazası, 'nin önde gelen e-ticaret platformlarından 'da kullanıcılarla buluşuyor.
Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında Ar-Ge çalışmalarıyla değer oluşturan Honor, resmi online mağazasını, Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı.
Açılış kapsamında neredeyse tüm Honor marka telefonlarda Honor Band 5 veya Honor Band 4 Running hediyesi bulunuyor. Honor 20'de ise Honor Band 5 ve Honor AM61 hediyesi kullanıcılara sunuluyor.
Honor online mağaza ile birlikte Honor Watch Magic, Honor Flypods Lite, Band 4 Running, Honor AM61, Honor Mini Hoparlör Türkiye'de ilk kez satışa çıkıyor.
Ayrıca 8-11 Kasım'da özel kampanyalar düzenlenecek.
Günün kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler, Honor Türkiye resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden duyurulacak.

Hepsiburada, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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