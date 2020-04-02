Honor Play 4T'nin Özellikleri Sızdırıldı

Honor, geçtiğimiz günlerde Kirin 820 5G işlemcili ilk akıllı telefonu Honor 30S'i tanıtmıştı. Gençleri hedef alan Çinli üretici, çok yakında bir telefon daha tanıtacak. Honor Play 4T adıyla tanıtılması beklenen yeni telefonun resmi olarak tanıtılmasına az bir zaman kala tasarımından teknik özelliklerine merak edilen tüm detaylar sızdırıldı.Honor, kesin olarak 9 Nisan'da yeni akıllı telefonu Honor Play 4T'yi tanıtacak. Tanıtıma sayılı günler kala, Çin'de oldukça popüler bir tahminci cihazın öne çıkan özellikleri ile birlikte tasarımını belli eden görselleri paylaştı.Sızdırılan görselde Honor Play 4T'nin su damlası çentikli ekrana sahip olduğu açıkça görülüyor. Cihazın arka tarafında da dikdörtgen şeklinde şık bir kamera modülü bulunuyor. Üç kamera ve bir LED flaş içeriyor. Yeşil ve mavi geçişli renklerle görülen telefon, 6.3 inç 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 20: 9 formatında OLED panelle geliyor. Cihaz 22.5W hızlı şarj desteği sunacak 4000 mAh bataryadan güç alıyor. 157.4 x 73.2 x 7.5 mm boyutlarında, 163 gram ağırlığında bir telefon karşımızda. Cihazın kalbinde 2.27GHz hızda çalışan Kirin 810 işlemci var. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile geliyor. Selfie'ler için 16 megapiksel kamera bulunurken, arkada 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ekran içi (ekrana gömülü) parmak izi okuyucusu olan telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.

Kaynak: Tamindir