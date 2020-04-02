Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Honor Play 4T'nin Özellikleri Sızdırıldı

Honor, geçtiğimiz günlerde Kirin 820 5G işlemcili ilk akıllı telefonu Honor 30S'i tanıtmıştı. Gençleri hedef alan Çinli üretici, çok yakında bir telefon daha tanıtacak.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Honor Play 4T'nin Özellikleri Sızdırıldı
Honor, geçtiğimiz günlerde Kirin 820 5G işlemcili ilk akıllı telefonu Honor 30S'i tanıtmıştı. Gençleri hedef alan Çinli üretici, çok yakında bir telefon daha tanıtacak. Honor Play 4T adıyla tanıtılması beklenen yeni telefonun resmi olarak tanıtılmasına az bir zaman kala tasarımından teknik özelliklerine merak edilen tüm detaylar sızdırıldı.

Honor, kesin olarak 9 Nisan'da yeni akıllı telefonu Honor Play 4T'yi tanıtacak. Tanıtıma sayılı günler kala, Çin'de oldukça popüler bir tahminci cihazın öne çıkan özellikleri ile birlikte tasarımını belli eden görselleri paylaştı.

Sızdırılan görselde Honor Play 4T'nin su damlası çentikli ekrana sahip olduğu açıkça görülüyor. Cihazın arka tarafında da dikdörtgen şeklinde şık bir kamera modülü bulunuyor. Üç kamera ve bir LED flaş içeriyor. Yeşil ve mavi geçişli renklerle görülen telefon, 6.3 inç 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 20: 9 formatında OLED panelle geliyor. Cihaz 22.5W hızlı şarj desteği sunacak 4000 mAh bataryadan güç alıyor. 157.4 x 73.2 x 7.5 mm boyutlarında, 163 gram ağırlığında bir telefon karşımızda. Cihazın kalbinde 2.27GHz hızda çalışan Kirin 810 işlemci var. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile geliyor. Selfie'ler için 16 megapiksel kamera bulunurken, arkada 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ekran içi (ekrana gömülü) parmak izi okuyucusu olan telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Honor Play 4T'nin Özellikleri Sızdırıldı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

11:41: Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs 8 gündür aranıyor - Haberler 11:41: Antalya'da Korona virüs tedbirleri en üst seviyede - Haberler 11:40: CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi - Haberler 11:40: Vali Öksüz'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Haberler 11:40: Bakan Ersoy: "(Turizmde) Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. - Haberler 11:13: İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi - Haberler 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi