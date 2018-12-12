Honor View20: 48 MP kamera ve Ekran Altı Selfi Kamerası
Honor akıllı telefonların piksel savaşlarında yeni bir hamle yaptı ve 48 megapiksellik arka kamerası ile yeni bir model duyurdu. Honor View20…
Şirket Hong Kong
'ta düzenlenen etkinlikte en yeni modelini duyurdu. Honor View20 Özellikleri neler?
Yeni model 48 Megapiksellik arka kamera ve ekran altına gömüşü bir selfi kamerası ile geliyor.
Arka kamera sensörü olarak Sony
'nin IMX586 modeli kullanılmış. AI ve Image özellikleri içinse Huawei
'nin HiSilicon Kirin 980 işlemcisi kullanılmış. Honor View20 ayrıca; 1/ 2.0 inç CMOS'u var ve önceki Huawei amiral gemilerinde bulunan; aynı zamanda daha iyi düşük ışıklı görüntüler oluşturmak için birden fazla fotoğrafı birbirine eklemesine izin veren; Light Fusion
teknolojisini kullanıyor.
Şirket DSLR fotoğraf makinelerine rakip olacak görüntü kalitesi vaat ediyor. Bu etkileyici örnekte olduğu gibi…
Honor View20 ayrıca ekranın altındaki kameranın yerini gösteren ekran altına gizlenmiş bir selfi kamerası da var. Giderek artan çentik modasına çeşitli çözümler üretmek zorunda kalan üreticiler, çentikli tasarımın pekte memnuniyet vermediğinde hemfikir olduklarını söyleyebiliriz.
Özellikle hareketli parçaların azlığı olası mekanik arızalarının azalmasına sebep olabilir. Bu nedenle kameraların ekran altına gizlenmesi aslında güzel bir şey. tasarımları iyi oldukça…
Honor View20 22 Ocak'ta Paris
'te düzenlenecek etkinlikle diğer amiral gemisi modellerle birlikte duyurulacak ve detayları bir kez daha paylaşılacak.
TNW
Huawei,Hong Kong
12 Aralık 2018 Çarşamba 03:38