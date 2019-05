Honor, Yeni Amiral Gemisi Serisini Londra'daki Etkinlikle Tanıttı

Kaynak: Teknotalk.com

HONOR'un Amiral Gemisi N Serisinin En Yeni Üyeleri HONOR 20 Ailesiyle KarşınızdaRakipsiz kullanıcı deneyiminde mükemmelliği yakalayın: Yapay Zeka destekli 48 MP AI Dörtlü kameranın güçlü birleşimi, 7 nm Kirin 980 Yonga Seti, GPU Turbo 3.0 ve dinamik holografik tasarımı Honor 20 serisi ile geliyor. Honor 20 Serisi Özellikleri Nelerdir?HONOR, Honor 20 Serisi yani; HONOR 20 LITE, HONOR 20 ve HONOR 20 PRO'dan oluşan yeni akıllı telefonlarını bugün Londra 'da düzenlediği global bir etkinlikte resmi olarak tanıttı. Bu teknoloji harikası koleksiyon HONOR N-Serisinin, üstün tasarım, eşsiz fotoğrafçılık yetenekleri ve gençliğin beklentilerine uygun olarak geliştirilen en üst düzey kullanıcı deneyimi konusunda mükemmelliğini kanıtlıyor.Yeni tanıtılan amiral gemisi modelleri HONOR 20 ve HONOR 20 PRO, dünyanın ilk Dinamik Holografik Tasarımı ve 48 MP AI Dörtlü Kamerası özellikleri ile tüm dünyanın ilgi odağı haline geliyor. Gelişmiş dörtlü kamera özelliği, HONOR 20 Pro'nun etkileyici 111 DxOMark puanını almasını ve listede üçüncü olarak sıralanmasını sağladı.HONOR Başkanı George Zhao, "Biz HONOR'da yaptığımız her şeyde 'Her Zaman Daha İyi' mottosunu takip ediyoruz" dedi. Zhao ayrıca "HONOR'un ünlü N ailesinin en yeni üyeleri olan HONOR 20 Serisi, kullanıcıları profesyonel kalitede bir kamera ve harika Dinamik Holografik tasarımla 'Mükemmelliği Yakalamaya' davet ediyor. Bu tasarım, HONOR'un temel ışık oyunları yaklaşımına dayanan akıllı telefon işçiliğindeki liderliğimizi sağlamlaştırıyor" açıklamasında bulundu.Amiral Gemisi Kalitesinin 48 MP AI Dörtlü Kamera HarikasıDört kamerasıyla öne çıkan HONOR 20 ve HONOR 20 PRO'nun en önemli özelliği, 48 MP Sony IMX586 ana kamerasıyla kullanıcıların daha net çekim yapmalarını sağlamak için gelişmiş AI Ultra Netlik moduna ve AIS Süper Gece moduna sahip olması. HONOR 20 Pro'da dörtlü kamera içinde ayrıca 16 MP Süper Geniş Açılı Kamera, 8 MP Telefoto Kamera ve kullanıcıların Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile daha geniş ve daha yakın çekim yapmalarını sağlayan 2 MP Makro Kamera yer almaktadır.HONOR 20 PRO ayrıca AIS Süper Gece modunu ve endüstrinin en geniş f1.4 diyaframıyla sektörü yerinden oynatacak innovasyonları sunuyor. AI çoklu çerçeve dengeleme teknolojisi ve gelişmiş bir algoritma ile güçlendirilmiş AIS Süper Gece modu, yüksek parlaklık, daha düşük görüntü gürültüsü ve daha iyi renk koruma ile ultra net gece çekimleri gerçekleştiriyor. f1.4 diyafram açıklığı sayesinde objektiften daha fazla ışık geçmesiyle, kullanıcılar loş ortamlarda bile sihirli anlarını daha ayrıntılı olarak kaydedebiliyorlar. AI özellikli kameralar ve sektör lideri özellikler DxOMark'ın 111 puanına katkıda bulunuyor.48 MP AI Dörtlü Kamera, kullanıcıların özellikle AI Ultra Clarity moduyla, gündüzleri çok net fotoğraflar çekmelerini sağlıyor. Çekilen fotoğraflar yapay zeka destekli 7nm Kirin 980 AI yonga setinde bulunan Dual-NPU ve Dual-ISP, 48 MP fotoğrafların her birinden en iyi detaylar tek bir karede "Super 48MP fotoğraf" için bir araya getirilir. Ayrıntılar ve renkler daha fazla canlılık için ayarlanır. 16 MP Süper Geniş Açılı Kamera ile kullanıcılar, 117° görüş açısı ile çok daha fazlasını yakalayabilir. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliği sayesinde, en hareketli ortamlarda ya da titreyen elle yapılan bir çekimde bile görüntü kalitesinin akıcı ve net olması sağlanıyor.2 MP Makro lens, çıplak gözün asla göremeyeceği yeni bakış açıları sunarak kullanıcılara yaratıcı bir avantaj sağlar. Çiçek ve fauna çekmekten hoşlanan fotoğrafçılar için ideal olan 4 cm'ye kadar inanılmaz ayrıntıları yakalamalarına imkan tanır. Benzer şekilde, 3X kayıpsız optik zoom, 5X hibrid zoom, 30X dijital zoom da bir nesneyi yakınlaştırma yeteneği, doğayı seven ve vahşi yaşamı fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar ve şehir hayatının karmaşasını canlandıran sokak fotoğrafçıları için tüm detayları çekebilecekleri anlamına gelir.Dinamik Holografik Tasarım HarikasıHONOR 20 Ailesi, HONOR'un tarihindeki çok boyutlu; Dinamik Holografik bir camlı arka cama sahip ilk ürün olarak kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamaktadır. HONOR'un sektördeki ilk Üçlü 3D Mesh tekniği ile titizlikle üretilen iki aşamalı işlem; ilk olarak milyonlarca minyatür prizmayı oymak için nanoteknolojiyi kullanarak bir derinlik katmanı oluşturur. Mühendisler, bu karmaşık işlemin tamamlanmasının ardından, 3B eğimli cam, renkli katman montajı ve derinlik katmanı uygular. Işık derinlik katmanındaki prizmalardan geçerken, her yöne yansıtılır ve kırılır.Fantom Siyahı, Fantom Mavisi, Geceyarısı Siyahı veya Safir Mavisi ile kaplanan HONOR 20 Serisinin renk katmanı; sıcaklık ve basıncın hassas kontrolü altında vakum ortamında, cam ve derinlik katmanı ile birleştirilir. Sonuç, HONOR 20 Serisini öncekilerden farklı kılan derinliğe neden olan bir optik etkidir. Karmaşık işlem nedeniyle, her 100 arka kapaktan sadece 20'si HONOR'un katı standartlarına uygun olarak üretilir.Honor 20 Serisi – Çok Yönlü Kullanıcı Deneyimi HarikasıHONOR'un "Her zaman Daha İyisi" mottosu, markayı Dinamik Holografik arka camının dokusal ve renkli tasarımlarının ötesine geçmeye itiyor. HONOR 20 Serisi, yüzde 91,7 ekran/ gövde oranına ve 6,26 inç tam görüş ekranına sahiptir. 4,5 mm çapındaki ekran içi kamerasıyla tam görüş ekranı, estetikten ödün vermeden daha da büyüleyici bir görsel deneyim sunar.Alüminyum çerçevesinin sağ tarafındaki parmak izi sensörü, biri telefonu eline aldığında parmakların doğal yerleşimini tamamlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Dört kamera lensinin asimetrik "L-şekilli" konumu, tam gün kesintisiz bir kullanımı destekleyebilen 4.000 mAh pilin telefona konumlandırılmasını sağlar. Bu arada, HONOR 20 Serisi, ısıyı verimli bir şekilde dağıtan ve böylece optimum performansı koruyan; yeni bir termal çözüm olan bir Graphene soğutma teknolojisine sahiptir.Mobil oyunlar açısından, HONOR 20 Ailesi; kullanıcılara gelişmiş görsel ve dokunsal bir deneyim sunarak cihazın oyun yeteneklerini artıran, endüstri lideri GPU Turbo 3.0 ile donatılmıştır. Tüketici talepleriyle desteklenen HONOR 20 Serisinde; şu anda Fortnite, PUBG Mobile ve Arone of Valor dahil olmak üzere en çok rağbet gören 25 mobil oyunla bir araya gelmiş bulunuyor.Görüntüleme ve oyun deneyimlerinin yanı sıra, kullanıcılar; Histen 6.0 tarafından desteklenen Sanal 9.1 Surround Ses özelliği ile etkileyici bir ses deneyimine de katılabilirler. Bu teknoloji ilk kez bir akıllı telefonla beraber sunuluyor. Sanal 9.1 surround teknoloji, ses konusunda beklentisi yüksek olanların özel ihtiyaçlarına göre uyarlanan bir sistem olan gürültü azaltma özelliğine sahip dahili bir mikrofonu barındırır.Honor 20 Serisi Londra