Hopa'da çay hasadı imece usulüyle yapılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Artvin'in Hopa ilçesinde çay hasadı imece usulüyle yapılıyor.

23.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Artvin'in Hopa ilçesinde çay hasadı imece usulüyle yapılıyor.
İlçeye bağlı Çamlı köyünde hasat için işçi bulmakta zorlanan çay üreticileri, çözüm arayışına girdi.
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Artvin Girişimci Kadınlar Kurulu'nun öncülüğünde, çayın imece usulüyle toplanmasına karar verildi. Alınan kararla bir araya gelen çay üreticisi kadınlar, sırasıyla birbirlerine yardım ederek hasadı gerçekleştiriyor.
TOBB Artvin Girişimci Kadınlar Kurulu üyesi ve aynı zamanda çay üreticisi Sercan Özgen, işçi bulmakta zorlanan üreticiye destek için imece usulüyle çay toplam girişimini başlattıklarını söyledi.
Kovid-19'la mücadelede ülke olarak güzel bir birlik örneği sergilendiğini belirten Özen, "Biz de kurul olarak çay üreticisi kadınlara yardımcı olmak amacıyla kültürümüzün en güzel örneklerinden olan imece usulüyle yardımlaşmayı yeniden hayata geçirecek bir hareket başlattık. İmece usulüyle çay toplayacak kimsesi olmayan ya da işçi bulamayan üreticilerimize yardımcı oluyoruz." dedi.
Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek ise Karadeniz'deki en önemli tarım ürününün çay olduğunu ifade etti.
Üreticinin, Kovid-19 nedeniyle geçmiş yıllara oranla biraz daha zorlu bir hasat dönemi yaşadığını vurgulayan Akyürek, "Hopa demek, çay demek. Bizim geleceğimiz, ekonomimiz, umudumuz çay. Çay üretiminde ter döken herkese ekonomiye sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Akyürek, tarımın, Kovid-19 sonrası dünyada daha önemli bir hale geldiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Hopalılar, Kemalpaşalılar çayına sahip çıkıyor, hasatlarını kendileri yapıyor. Daha önce çayı yabancı işçilere toplatıyorduk. Salgın nedeniyle onlar bölgeye gelemeyince kendi iş gücümüzle bu süreci tamamlayacağız. Bu da paramızın bizde kalması demek. Ekonomi bizde dönecek. Bazen bu olumsuzlukları pozitife çevirmek bizim elimizde."
Çay üreticilerinden Neriman Özgen de 50 yıldır çay tarımıyla uğraştığını söyledi.
Son yıllarda çayı yabancı işçilere toplattıklarını ancak salgın nedeniyle bölgeye gelemedikleri için işin başa düştüğünü anlatan Özgen, "Vatandaşlarımızın desteğiyle çayımı topluyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Hopa’da çay hasadı imece usulüyle yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Artvin, Hopa, Çay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Haberler››Güncel››Hopa'da çay hasadı imece usulüyle yapılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:03: 'Eşinden ayrılacaksın, benimle evleneceksin' diyen adamı eve çağırıp, eşiyle dövdü - Haber 18:03: İzmir'de "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası - Haber 18:03: Manisa'da engelli çocuğa polislerden sürpriz doğum günü - Haber 18:02: Koca'dan bayram mesajı - Haber 18:01: Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı - Haber 17:21: Moskova'da Hafter krizi! Görüş ayrılığı var - Haber 15:51: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi - Haber 15:50: Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı - Magazin 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler