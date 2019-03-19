Hopa'da İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantıları

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Artvin'in Hopa ilçesinde "İstihdamın Artırılması" konuyu toplantıya katıldı.Artvin Valiliği koordinesinde Hopa Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ilçedeki özel bir işletmede düzenlenen toplantıda, istihdam seferberliği ve devletin işverenler için sağladığı teşvikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.Vali Yılmaz Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, istihdam seferberliğine katkı sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.Anadolu sermayesinin gün geçtikçe güçlenen bir güç olduğunu kaydeden Doruk, şunları kaydetti:"Büyüdükçe sorunlarınız artsa da bir güç oldunuz. Bu bazı çevrelerin menfaatlerini tehdit ediyor. Siz gidip Kızıl Deniz'in kenarına üst kuruyorsanız, birileri bundan rahatsız olacaktır. Dünyada ticarette söz sahibi olmaya başladık, bu yüzden üzerimize geliyorlar. Rahatsız oluyorlar. Bizim için siyasi görünen bu konuların temelinde ekonomik kavga yatıyor. Birileri bizi durdurmaya çalışırken biz de yerli milli sermaye olarak bu ekonomiyi canlandırmaya çalışıyoruz. İstihdamla ekonomiyi hareketlendiriyoruz. İş hayatının devamlılığını sağlıyoruz. Bundan iş adamlarımız karlı çıkacaktır."Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ise Türkiye'de günümüzde iş dünyası ve KOBİ'ler olarak zor bir dönemden geçtiklerini kaydederek, "Teşvikleri de göz önünde bulundurarak geçtiğimiz kritik dönemde elimizi taşın altına koymamız lazım. Bizlere düşen görev şartlarımızı zorlayıp fazladan bir aileye de istihdam sağlamak." dedi.Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 2,5 milyon istihdam talebinin, Artvin'den ciddi destek bulacağını belirterek, "Herkesin kendi gücüne göre bu istihdamda pay sahibi olacağına gönülden inanıyoruz." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından SGK İl Müdürü Kahraman Derce devlet teşvikleri hakkında sunum yaptı. Toplantı, iş adamlarının sorularının yanıtlamasıyla sona erdi.Vali Doruk başkanlığında yapılan toplantıya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kahraman Derece, İl Ticaret İl Müdürü Bilal Taş, ARTSO Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçelerde faaliyet gösteren iş adamları katıldı.