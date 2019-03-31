Hopa'da Tünel Çöktü (2) - Yeniden

ARTVİN'in Hopa
ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu
üzerinde bulunan, 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkış bölümüne yakın, 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, tünelde göçük altında araç olmadığı belirlendi.
Olay, saat 21.30 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu
üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkışına yakın bölümdeki 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Bu sırada göçükten habersiz sürücüler, araçlarıyla girdikleri tünelden yıkıntıyı görünce peş peşe çıktı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD
ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tünelin güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, göçük altında araç olmadığı belirlendi.
VALİ BÖLGEYE GELDİ Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. HOPAK görevlisi Yasin Tatar
ise dağdan kopan kayaların, tünelin 30 metrelik alanını tahrip ederek, yıktığını söyledi. Tatar, "Kamera görüntülerine göre, araç görünmüyor. Sabah
müdahale edilerek, tünel temizlenecek" dedi.
Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tünelde sabah saatlerinden itibaren yıkıntının kaldırılması için çalışma başlatılacak.
- Artvin
Artvin, Karadeniz Sahil Yolu, Hopa, Güncel
Kaynak: DHA