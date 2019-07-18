18.07.2019 15:48
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Hoparlör tamir eden imam minareden düştü

Kırıkkale'de hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı. Tedaviye alınan imamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı.

Olay, Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi İmam-Hatibi Osman Öztürk, minarenin arızalanan hoparlörü tamir ederken yaslandığı yerdeki parçanın kopması sonucu dengesini kaybederek 8 metreden aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR

Cami cemaati hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hoparlör tamir eden imam minareden düştü
Kaynak: İHA
Osman Öztürk, Kırıkkale, Beyobası, Balışeyh, 3. Sayfa

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