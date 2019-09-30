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Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi

ÇORUM'da gerçekleştirilen operasyonda, otomobil hoparlörleri ve cips paketlerinin içerisine gizlenmiş halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

30.09.2019 11:13Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi
ÇORUM'da gerçekleştirilen operasyonda, otomobil hoparlörleri ve cips paketlerinin içerisine gizlenmiş halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, 3'ü tutuklandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D.'nin Samsun,  M.V.A.'nin İstanbul ve A.B.'nin Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu madde getirecekleri ihbarı aldı. Polis ekipleri takibe aldıkları araçları kent girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Zeus'un da katıldığı aramalarda araçların bagaj kısmında hoparlör ve cips ambalajlarına gizlenmiş 374 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden M.D., E.K. ve S.B., sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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